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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 07:40 BJT

韩国数据：7月外汇储备下滑，交易员怀疑央行曾出手干预提振韩元

路透首尔8月5日 - 
韩国央行周三公布的数据显示，7月外汇储备降至三个月低点，为今年1月
以来首次下降。
    
    7月份韩国外汇储备减少39.3亿美元，降至3,708.2亿美元。央行称，
外汇储备下滑主要是因为所持有的部分货币兑美元贬值，比如欧元。
    
    根据央行提供的统计数据，7月欧元/美元 跌2.5%，澳元/美元
AUD=D4挫跌5.0%。
    
    本项数据公布前一些交易员表示，怀疑韩国外汇管理部门在7月进行
了一些平抑市场波动的操作，以阻止韩元兑美元大幅下滑。
    
    韩元/美元 在7月跌4.7%。美元走强是因为普遍认为美国联邦储
备理事会(美联储)将很快开始升息。
    
    截至7月底，韩国外汇储备中90.9%为有价证券。截至6月底，该国外
汇储备位列全球第六。
    
    下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)：

      7月     6月     5月     4月     3月     2月     1月    12
月
   370.82  374.75  371.51  369.90  362.75  362.37  362.19  363.5
9
    (完)

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 (编译 郑茵 审校 张涛)

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