韩国数据：7月外汇储备下滑，交易员怀疑央行曾出手干预提振韩元

路透首尔8月5日 - 韩国央行周三公布的数据显示，7月外汇储备降至三个月低点，为今年1月 以来首次下降。 7月份韩国外汇储备减少39.3亿美元，降至3,708.2亿美元。央行称， 外汇储备下滑主要是因为所持有的部分货币兑美元贬值，比如欧元。 根据央行提供的统计数据，7月欧元/美元 跌2.5%，澳元/美元 AUD=D4挫跌5.0%。 本项数据公布前一些交易员表示，怀疑韩国外汇管理部门在7月进行 了一些平抑市场波动的操作，以阻止韩元兑美元大幅下滑。 韩元/美元 在7月跌4.7%。美元走强是因为普遍认为美国联邦储 备理事会(美联储)将很快开始升息。 截至7月底，韩国外汇储备中90.9%为有价证券。截至6月底，该国外 汇储备位列全球第六。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12 月 370.82 374.75 371.51 369.90 362.75 362.37 362.19 363.5 9 (完) 浏览韩国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点 选[ECI|MCE-CMN] (编译 郑茵 审校 张涛)