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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 07:54 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月5日

* 头版头条:

--中国人民银行召开的2015年分支行行长座谈会指出，下半年将继续实施稳健的货币政策，创新和完善宏观调控的思路和方式，更加注重松紧适度。 　

* 其他:

--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布调查结果显示，7月中国证券市场投资者信心指数达到59.6，同比上升1.9%，环比上升6.0%。报告认为，当前投资者信心正处于修复期，7月投资者信心指数较上月明显回升，自2014年6月起已连续14个月处于乐观区间。

--发改委下发关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知。力争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等六个重点领域，建立一批具有持续创新发展能力的产业联盟。

--发改委发文指出，将尽快编制完成长三角、成渝、哈长城市群规划，积极推进省级层面城市群规划编制工作。

--被称为“国家队”的证金公司正进入更多上市公司十大股东行列。业内人士表示，整体来看，证金公司相中的上市公司多为业绩稳健的白马股，但也有一些股权分散、未来存资本运作空间公司进入其持股范畴。而梅雁吉祥 堪称证金公司投资思路的一个范例，这说明证金公司的选股范围或超出市场的预期。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

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