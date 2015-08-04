《中国报摘》--中国证券报8月5日

--中国人民银行召开的2015年分支行行长座谈会指出，下半年将继续实施稳健的货币政策，创新和完善宏观调控的思路和方式，更加注重松紧适度。

--发改委下发关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知。力争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等六个重点领域，建立一批具有持续创新发展能力的产业联盟。

--被称为“国家队”的证金公司正进入更多上市公司十大股东行列。业内人士表示，整体来看，证金公司相中的上市公司多为业绩稳健的白马股，但也有一些股权分散、未来存资本运作空间公司进入其持股范畴。而梅雁吉祥 堪称证金公司投资思路的一个范例，这说明证金公司的选股范围或超出市场的预期。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)