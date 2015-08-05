欧洲经济指标预测--8月5日-8月12日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月3日当周 8月5日(三) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.4% +0.1% (较上年同期) -1.1% -1.0% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 7月 53.0 53.4 0750 法国Markit服务业PMI 7月 52.0 52.0 综合PMI -- 51.5 0755 德国Markit服务业PMI 7月终值 53.7 53.7 综合PMI -- 53.4 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 53.8 53.8 综合PMI 53.7 53.7 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 58.0 58.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -0.3% +0.2% (较上年同期) +1.9% +2.4% 8月6日(四) 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 -- 负6 0600 德国工业订单(较前月) 6月 +0.2% -0.2% 0830 英国工业生产(较前月) 6月 +0.1% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.1% 制造业产出(较前月) +0.2% -0.6% (较上年同期) +0.4% +1.0% 1100 英国央行利率决定 8月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 8月7日(五) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 7月 -- 3.1% (经季节调整) 3.3% 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 6月 +0.3% 持平 0600 德国经季节调整出口(较前月) 6月 -0.5% +1.7% 进口(较前月) +0.5% +0.4% 贸易收支(亿欧元) 顺差215 顺差228 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字639.0 0645 法国工业生产(较前月) 6月 +0.2% +0.4% 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差40 进口(亿欧元) -- 419.46 出口(亿欧元) -- 379.26 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 6月 逆差24.0 逆差15.70 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差93.0 逆差80.00 8月8-15日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.7% 截至7月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.6% 8月10日当周 8月10日(一) 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 正18.5 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 7月 -- +1.8% 8月11-14日 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 7月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.5% 8月11日(二) 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -1.9% (较上年同期) -- +0.4% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 8月 -- 正29.7 现况指数 -- 正63.9 8月12日(三) 0645 法国经常帐(亿欧元) 6月 -- 盈余3 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差13.10 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差41.84 0830 英国请领失业金人数(千人) 7月 -- 增加7.0 按ILO标准计算的失业率 截至6月的三个月 -- 5.6% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +3.2% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.8% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 -- -0.4% (较上年同期) -- +1.6% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 负5.4 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 7月 -- 正40 (完)