电子产业：富士康称考虑在印度长期投资

富士康执行长郭台铭周二表示，他正在考虑超过10年的印度投资计划，但尚未决定具体的投资规模。

郭台铭称已与印度总理莫迪沟通。莫迪正在寻求提升该国制造业。

当地商界人士希望，随着富士康等企业在印度投资，供应商也会随之而来。

郭台铭称，考虑在印度生产电池和数据存储器等元件产品，而不仅仅是组装。

他表示，富士康计划与之合作的企业有，印度Adani Enterprises 、当地智能手机和电子商务公司MicromaxIPO-MINF.NS以及Snapdeal。

周二稍早，Adani称其已与富士康进入洽谈，但尚未签署协议。(完) (编译 张涛/李爽 审校 许娜/郑茵)