电子产业：富士康称考虑在印度长期投资

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
富士康执行长郭台铭周二表示，他正在考虑超过10年的印度投资计划，但尚未决定具体的投资规模。
郭台铭称已与印度总理莫迪沟通。莫迪正在寻求提升该国制造业。
当地商界人士希望，随着富士康等企业在印度投资，供应商也会随之而来。
郭台铭称，考虑在印度生产电池和数据存储器等元件产品，而不仅仅是组装。
他表示，富士康计划与之合作的企业有，印度Adani Enterprises 、当地智能手机和电子商务公司MicromaxIPO-MINF.NS以及Snapdeal。
周二稍早，Adani称其已与富士康进入洽谈，但尚未签署协议。(完) (编译 张涛/李爽 审校 许娜/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”