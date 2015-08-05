中国经济：“十三五”应努力争取让经济在合理区间正常波动--专家

路透北京8月5日 - 中国社会科学院学部委员、经济学部副主任刘树成撰文指出了“十三五”（2016-2020年）时期宏观经济走势的四种可能性，并指出中国应努力争取并不容易的第四种可能性，即遵循经济波动规律，使经济运行在合理区间的上下限之间正常波动。

人民日报周三刊登他的文章称，其政策含义是，以合理区间的中线为基准，该回升时就回升，但要把握好回升的幅度；该下降时就下降，但要把握好下降的幅度。

“经济运行的合理区间包括下限、上限和中线。经济增速下滑具有惯性，如果没有抵挡下滑的足够力量，一旦国内外经济环境有个风吹草动，即出现某些不确定性因素的冲击，经济运行就有可能滑出下限。”文章称。

因此，在“十三五”时期，实现上述第四种可能性，使经济运行在合理区间的上下限之间正常波动，宏观调控就应把握经济运行合理区间的中线，使宏观调控上下都有回旋余地。目前，应充分利用距通货膨胀上限还留有的空间，进一步推动经济发展。

文章分析了“十三五”时期中国宏观经济走势大致有四种可能性：第一种可能性，一路下行，由7%降到6.5%，到2020年降到6%或更低。其政策含义是：宏观调控不再守下限和保下限，下限不断下移。

第二种可能性，一路走平，在7%左右一路走平。其政策含义是：继续守下限。第三种可能性，重返10%以上的高增长。其政策含义是：强刺激。实际上，这种可能性已基本不存在。

文章认为，新常态并不意味着经济增速一路下行，因为经济增速一路下行将给中国经济社会发展带来一系列严重问题，比如将会严重影响市场预期和企业投资，影响财政收入增长，甚至影响党的十八大确定的两个翻一番目标的实现。

文章指出，防止经济增速一路下行，需要从国家宏观经济管理的更高层面来谋划，寻求对经济增长具有中长期持久推动作用的力量。

特别是“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带这三大战略的布局和实施，标志着中国经济发展在空间格局上的重大创新和突破，有利于充分利用和发挥经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，释放出需求面和供给面的巨大潜力。

文章从改革开放以来中国经济增速所经历的三次上升过程考察后认为。十三五规划的启动和实施，有可能积蓄起推动中国经济增长向上的力量，有可能使经济增速止跌企稳并适度回升。