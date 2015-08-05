《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月5日

*工商时报：

--为股市找资金活水，金管会全力加速开放双向借券措施，其中开放券商与客户、其他券商间股票双向借券原预计明年元月上路，金管会昨日表示，因券商电脑系统可提前调整完毕，因此提前至11月30日实施。

--国发会昨日表示，在国际原油价格持续走跌下，国内消费者物价(CPI)持续走跌，主计总处原预测全年涨幅0.13%，可望再次下修，但所幸迄今民间消费动能仍优于预期，因此尚无通缩压力。

--鸿海 印度代工版图再现升级版，外传索尼(Sony) 近期也来轧一角，拟委请鸿海印度厂出马代工，首批两款43寸采用Android作业系统的液晶电视模组已敲定印度时间4日出货。

--景气蓝灯高挂，台湾今年经济成长率保2%都有难度，消费者物价指数(CPI)连月负成长，经济部长邓振中挺企业界，赞成冻涨基本工资，也将尽力在立法院为企业争取每月加班工时60小时。

*经济日报：

--劳动部本月12日召开基本工资审议委员会，除了讨论基本工资调幅外，也将讨论基本工资公式。不过，劳资双方都有共识，公式将只作为决策的参考，基本工资的调涨与否、调幅都要由基本工资审议委员拍板。

--各经济部会首长今年都说过油价下跌有利经济的话，可是油价一跌再跌，经济却未见起色，景气还跟着国际油价下滑，首长们错看油价下跌与经济成长的方向性。国发会官员指出，第二季民间消费成长率不低，油价下跌确实有助提升消费，有利经济，只是今年出口跌得凶，盖过油价下跌的利多。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。