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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 08:29 BJT

《全球汇市》美元走势强劲，此前亚特兰大联储总裁表态支持9月升息

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0878 1.0880 -0.02 -10.08 1.2097

美元/日圆 124.33 124.38 -0.04 4.08 119.68

欧元/日圆 135.25 135.31 -0.04 -6.87 144.78

美元/瑞郎 0.9782 0.9779 0.03 -1.60 0.9941

英镑/美元 1.5565 1.5560 0.03 -0.05 1.5573

美元/加元 1.3191 1.3189 0.02 13.54 1.1618

澳元/美元 0.7371 0.7378 -0.09 -9.76 0.8168

新西兰元/美元 0.6537 0.6536 0.02 -16.16 0.7797

澳元/日圆 91.640 91.770 -0.14 -6.23 97.750

新西兰元/日圆 81.270 81.280 -0.01 -13.08 93.310

英镑/日圆 193.52 193.56 -0.02 4.13 186.38

澳元/新西兰元 1.1271 1.1278 -0.06 7.66 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/白云/许娜/张若琪 审校 李婷仪/张涛)

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