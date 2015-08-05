美国个股：软银将向Sprint提供融资，助其控制现金消耗

Sprint执行长Marcelo Claure在分析师电话会议中表示，软银将与其他共同出资人一道，设立两个单独的融资载体，以协助Sprint支应其租赁支付和网络升级。他表示，共同出资人以及公司结构的细节将在未来几个月内明确。

“软银的出资比占少数。”孙正义在电话会议称。“我们将和其他合伙人一道提供，按照Sprint手机业务所需的资金规模。同样，我们正在筹备一个网络设备租赁方面的融资工具。”

Claure在路透采访时说，投资人担心Sprint将需要募股、发债，或是出售无线资产以便筹资。

“我们正在做的是想办法让现金部位恢复正常，所以并不是要进一步举债。”

分析师称，尽管获得软银支持令人欣慰，但Sprint的财务状况还需好一阵子才能改善。

“通过新融资载体融得的表外债务，依然是债务。”MoffettNathanson分析师Craig Moffett在一份报告中指出。

自1月以来，Sprint的负债已从325亿美元升至341亿美元。(完) (编译 白云/张若琪 审校 王丽鑫/郑茵)