美国个股：软银将向Sprint提供融资，助其控制现金消耗

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
Sprint执行长Marcelo Claure在分析师电话会议中表示，软银将与其他共同出资人一道，设立两个单独的融资载体，以协助Sprint支应其租赁支付和网络升级。他表示，共同出资人以及公司结构的细节将在未来几个月内明确。
“软银的出资比占少数。”孙正义在电话会议称。“我们将和其他合伙人一道提供，按照Sprint手机业务所需的资金规模。同样，我们正在筹备一个网络设备租赁方面的融资工具。”
Claure在路透采访时说，投资人担心Sprint将需要募股、发债，或是出售无线资产以便筹资。
“我们正在做的是想办法让现金部位恢复正常，所以并不是要进一步举债。”
分析师称，尽管获得软银支持令人欣慰，但Sprint的财务状况还需好一阵子才能改善。
“通过新融资载体融得的表外债务，依然是债务。”MoffettNathanson分析师Craig Moffett在一份报告中指出。
自1月以来，Sprint的负债已从325亿美元升至341亿美元。(完) (编译 白云/张若琪 审校 王丽鑫/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”