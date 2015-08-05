国际油市：美国原油小幅升向46美元，关注EIA库存数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
API数据显示，截至7月31日当周，美国原油库存减少240万桶，至4.597亿桶，分析师预估为减少150万桶。汽油库存减少100万桶，馏分油库存增加170万桶。
能源资料协会(EIA)将于周三公布其库存报告。
“市场人士目前在等候这项一周库存数据报告。若精炼活动强劲，可能降低美国原油库存，但会使成品油库存增加，”澳新银行在一份报告中称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 李婷仪/李爽/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”