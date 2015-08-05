国际油市：美国原油小幅升向46美元，关注EIA库存数据

API数据显示，截至7月31日当周，美国原油库存减少240万桶，至4.597亿桶，分析师预估为减少150万桶。汽油库存减少100万桶，馏分油库存增加170万桶。

能源资料协会(EIA)将于周三公布其库存报告。

“市场人士目前在等候这项一周库存数据报告。若精炼活动强劲，可能降低美国原油库存，但会使成品油库存增加，”澳新银行在一份报告中称。(完)