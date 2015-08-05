中国金融：交易商协会发布棚改贷款资产支持证券信息披露指引

路透上海8月5日 - 随着中国信贷资产证券化（ABS）的进一步推进，基础资产的范围亦在逐步扩容中。中国银行间市场交易商协会（NAFMII）近日发布棚户区改造项目贷款资产支持证券信息披露指引（试行），对以棚改贷款为基础资产的ABS进行信息披露规范。

此前信贷ABS的基础资产多为企业贷款，或者住房抵押贷款、汽车抵押贷款等，而近来基础资产已开始向个人消费信用贷款等扩展。

刊登在交易商协会网站的指引称，棚改贷款资产支持证券，是指在中国境内，银行业金融机构作为发起机构，将棚改贷款信托给受托机构，由受托机构以资产支持证券的形式向投资机构发行受益证券，以该棚改贷款所产生的现金支付资产支持证券收益的证券化融资工具。

棚改贷款是指对纳入国家计划的棚户区改造项目发放的用于棚改征地拆迁、安置住房筹集和配套基础设施建设等方面的贷款。棚改贷款应当符合法律法规规定，权属明确，能够产生可预期的现金流。

交易商协会指出，以注册方式发行的棚改贷款资产支持证券的信息披露适用本指引，以其他方式发行的棚改贷款资产支持证券的信息披露参照本指引执行。（完）

参看相关细节，请点选中国银行间市场交易商协会网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)