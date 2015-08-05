《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7537港元 ) 美股道琼工业指数周二收低-47.51,或-0.27%,报17550.69点.因投资者担心美国将很快升息，而苹果触及 逾六个月最低水准。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 121.670 0.65 20121 9.434 0.04 中国铝业 8.460 -0.47 29489 2.624 -0.61 中国移动 63.680 -0.22 253316 98.751 -0.70 中国人寿 18.420 3.37 183000 28.565 0.05 中石油 94.880 -0.67 29884 7.357 -0.04 中石化 74.400 0.39 18923 5.769 -0.02 汇丰控股 <HSBC.K 45.300 0.29 1307896 70.249 0.43 中电信 55.000 0.07 9653 4.265 -0.59 中国联通 13.710 -0.65 116064 10.630 -0.09 兖州煤业 5.560 0.54 13422 4.311 0.02 华能国际 48.670 0.00 20423 9.434 -2.24 南方航空 51.700 7.40 11686 8.017 -0.41 东方航空 42.780 5.66 10099 6.634 0.36 中芯国际 4.380 -0.45 13392 0.679 -0.11 （完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”