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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 08:20 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月5日

路透香港8月5日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7537港元      )
                                                                                                                                                                               
 美股道琼工业指数周二收低-47.51,或-0.27%,报17550.69点.因投资者担心美国将很快升息，而苹果触及                                                                                   
 逾六个月最低水准。                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                               
 公司名称            ADR代码   收盘价      涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                      
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                             
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                         
 中海油                       121.670    0.65      20121             9.434       0.04                                                                                          
 中国铝业                       8.460   -0.47      29489             2.624      -0.61                                                                                          
 中国移动                      63.680   -0.22     253316            98.751      -0.70                                                                                          
 中国人寿                      18.420    3.37     183000            28.565       0.05                                                                                          
 中石油                        94.880   -0.67      29884             7.357      -0.04                                                                                          
 中石化                        74.400    0.39      18923             5.769      -0.02                                                                                          
 汇丰控股            <HSBC.K   45.300    0.29    1307896            70.249       0.43                                                                                          
 中电信                        55.000    0.07       9653             4.265      -0.59                                                                                          
 中国联通                      13.710   -0.65     116064            10.630      -0.09                                                                                          
 兖州煤业                       5.560    0.54      13422             4.311       0.02                                                                                          
 华能国际                      48.670    0.00      20423             9.434      -2.24                                                                                          
 南方航空                      51.700    7.40      11686             8.017      -0.41                                                                                          
 东方航空                      42.780    5.66      10099             6.634       0.36                                                                                          
 中芯国际                       4.380   -0.45      13392             0.679      -0.11                                                                                          
 （完）

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