《香港报摘》--经济日报8月5日

**头版头条**

--A股市场信心仍脆弱，监管层救灾未停，最新举措是沪深交易所修改交易规则，融券禁“即日鲜”。广发证券 接受专访时拆解，“监管层传达讯号是，不希望股市继续下跌。”

**其他**

--渣打 今公布中期业绩，惟市场料其跌势未止。据彭博综合券商预测，渣打税前盈利将按年大跌16.9%至27亿美元。分析指渣打为补充资本，或会削减派息。

--本周五（7日）iBond5（第五批通胀挂钩债券）退款到户，港银亦双线出击，争相降人民币定期存款的门槛兼加息，瞄准涉资约261亿港元的退款商机。

--博耳电力 被内地网站文章批评财务报表造假，昨日股价曾急挫两成，管理层澄清文章失实。公司会维持每年派息及不会减少派息比率。

--免费电视业务受制牌照问题，香港电视 再重锤出击，冀凭网购打开香港零售新血路。主席王维基昨日介绍其大计，单最近宣传计划就“已投资3,000万港元”。

--继两大美资濠赌股揭晓半年业绩，美高梅中国 公布，上半年现金经营溢利（EBITDA）24.4亿港元，按年跌36%，略优于市场预期，派中期息每股15.6港仙。市场盈利续受压，券商料公司全年股息回报率或逊同业。（完）

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