《中国报摘》--其他报纸重要消息8月5日

**上海证券报**

--上投摩根基金公司近日获批合格境内有限合伙人(QDLP)资格，成为国内基金行业首家获得QDLP资格的基金公司，获批额度为1亿美元。

--上海家化 拟以23.3亿元的价格，将所持有的天江药业23.84%股权出售给港股上市公司中国中药 。此次交易将为公司带来约17.9亿元的收益，为公司2014年扣非净利润8.74亿元的2倍。

**证券时报**

--中国再保险集团近日正式递交赴港上市申请材料，上市H股迈出实质性一步。披露信息显示，财政部及中央汇金向全国社保基金划拨的部分国有股已于7月14日获财政部批准，证监会也于今年批准将该批股份转换为H股，这意味着如果中再集团成功赴港上市，社保基金将持有中再H股。(完）