《中国报摘》--其他报纸重要消息8月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--上投摩根基金公司近日获批合格境内有限合伙人(QDLP)资格，成为国内基金行业首家获得QDLP资格的基金公司，获批额度为1亿美元。
--上海家化 拟以23.3亿元的价格，将所持有的天江药业23.84%股权出售给港股上市公司中国中药 。此次交易将为公司带来约17.9亿元的收益，为公司2014年扣非净利润8.74亿元的2倍。
**证券时报**
--中国再保险集团近日正式递交赴港上市申请材料，上市H股迈出实质性一步。披露信息显示，财政部及中央汇金向全国社保基金划拨的部分国有股已于7月14日获财政部批准，证监会也于今年批准将该批股份转换为H股，这意味着如果中再集团成功赴港上市，社保基金将持有中再H股。(完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”