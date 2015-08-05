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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 08:50 BJT

中国个股：上海家化拟向中国中药出售江阴天江药业股权，作价23.3亿元

路透上海8月5日 - 中国平安 旗下的上海家化联合股份有限公司 周三公告称， 拟以23.3亿元人民币向香港上市公司中国中药 出售江阴天江药业有限公司23.8378%的股权，交易完成后，公司将不再持有天江药业的股权。

公告指出，相关股权转让协议此前于2014年12月31日签订，现确定本次股权转让交易价格为23亿3,033.57万元。

上海家化本次出售天江药业股权，据初步估算，在不考虑税收的影响下，将为公司带来约17.90亿元的投资收益，将大力支持公司聚焦主业的发展战略，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争能力，为公司的持续健康发展奠定基础。

中国中药有限公司是在香港联合交易所主板红筹上市的大型综合性现代医药企业，是集医药研发、生产、流通为一体的医药产业集团。

上海家化周二收报40.96元，过去一个月上涨7.76%。(完)

参看相关细节，请点选上海证券交易所网站 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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