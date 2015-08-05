中国个股：上海家化拟向中国中药出售江阴天江药业股权，作价23.3亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月5日 - 中国平安 旗下的上海家化联合股份有限公司 周三公告称， 拟以23.3亿元人民币向香港上市公司中国中药 出售江阴天江药业有限公司23.8378%的股权，交易完成后，公司将不再持有天江药业的股权。
公告指出，相关股权转让协议此前于2014年12月31日签订，现确定本次股权转让交易价格为23亿3,033.57万元。
上海家化本次出售天江药业股权，据初步估算，在不考虑税收的影响下，将为公司带来约17.90亿元的投资收益，将大力支持公司聚焦主业的发展战略，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争能力，为公司的持续健康发展奠定基础。
中国中药有限公司是在香港联合交易所主板红筹上市的大型综合性现代医药企业，是集医药研发、生产、流通为一体的医药产业集团。
上海家化周二收报40.96元，过去一个月上涨7.76%。(完)
参看相关细节，请点选上海证券交易所网站 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”