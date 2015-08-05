中国个股：上海家化拟向中国中药出售江阴天江药业股权，作价23.3亿元

路透上海8月5日 - 中国平安 旗下的上海家化联合股份有限公司 周三公告称， 拟以23.3亿元人民币向香港上市公司中国中药 出售江阴天江药业有限公司23.8378%的股权，交易完成后，公司将不再持有天江药业的股权。

上海家化本次出售天江药业股权，据初步估算，在不考虑税收的影响下，将为公司带来约17.90亿元的投资收益，将大力支持公司聚焦主业的发展战略，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争能力，为公司的持续健康发展奠定基础。