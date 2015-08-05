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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 08:49 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月5日-8月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月5日(三)

曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)。

布达佩斯--匈牙利央行公布7月政策会议的会议记录(1200)。

8月6日(四)

布拉格--捷克央行举行货币政策会议，宣布利率决议(1100)。

8月7日(五)

暂无重要经济事件。

8月10日(一)

暂无重要经济事件。

8月11日(二)

卢萨卡--赞比亚央行宣布利率决定(0600)。

8月12日(三)

墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 许娜)

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