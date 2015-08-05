《全球重要经济事件一览表》--8月5日-8月12日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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8月5日(三)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
8月6日(四)
伦敦--英国央行宣布利率决定，公布会议记录和通胀报告(1100)。央行将公布关于经济成长、通胀率和失业情况的最新预测。总裁卡尼在会后召开记者会(1145)。
东京--日本央行举行货币政策会议(至8月7日)
8月7日(五)
东京--日本央行宣布利率决定(0200)。
8月10日(一)
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1625)。
8月11日(二)
暂无重要经济事件。
8月12日(三)
伯斯--澳洲央行副总裁洛威发表演说(1030)。
美国罗彻斯特--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说。(1230)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”