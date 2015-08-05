版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 08:43 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月5日-8月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月5日(三)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

8月6日(四)

伦敦--英国央行宣布利率决定，公布会议记录和通胀报告(1100)。央行将公布关于经济成长、通胀率和失业情况的最新预测。总裁卡尼在会后召开记者会(1145)。

东京--日本央行举行货币政策会议(至8月7日)

8月7日(五)

东京--日本央行宣布利率决定(0200)。

8月10日(一)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1625)。

8月11日(二)

暂无重要经济事件。

8月12日(三)

伯斯--澳洲央行副总裁洛威发表演说(1030)。

美国罗彻斯特--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说。(1230)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐