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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 08:53 BJT

《汇市简讯》0.7365美元为澳元后市走势关键

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    * 突破上周0.7367高位，结束连六周周线高点下移的局面
    * 6月25日以来首次收于21日移动均线切入位(0.7366)上方
    * 未来三天的价格波动及日线图收位将决定修正程度
    * 周线收于0.7365上方，预示将向上修正至0.7500或更高
    * 日线图高点聚集在0.7500附近，上行目标指向费波纳奇38.2%回撤
位0.7590
    * 周线收于0.7365下方，预示盘整后将恢复跌势(完)
      
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 (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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