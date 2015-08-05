《汇市简讯》0.7365美元为澳元后市走势关键

0011GMT * 突破上周0.7367高位，结束连六周周线高点下移的局面 * 6月25日以来首次收于21日移动均线切入位(0.7366)上方 * 未来三天的价格波动及日线图收位将决定修正程度 * 周线收于0.7365上方，预示将向上修正至0.7500或更高 * 日线图高点聚集在0.7500附近，上行目标指向费波纳奇38.2%回撤 位0.7590 * 周线收于0.7365下方，预示盘整后将恢复跌势(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 龚芳)