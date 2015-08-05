《香港报摘》--信报8月5日

**头版头条**

--上海和深圳两地交易所突把融券（借货沽空）由“T+0”改为“T+1”（次日才可平仓），消除现货“T+1”与融券“T+0”之间的套利漏洞，内地散户叫好并恢复部分信心，然分析认为属“无量反弹”，吁警惕沪综指 3,800点以上的回调风险。

**其他**

--受惠苹果iPhone 6等新机热卖，和电香港 截至6月底半年度业绩较市场预期佳，其中来自单独手机销售达67.34亿港元，激增近三倍，整体收入大涨77%，中期纯利5.08亿港元，升57%。有大行昨日立即上调和电的目标价。

--受中港股市急剧波动影响，7月香港强积金平均亏损2.06%，连续三个月见红，但截至7月底止，今年仍录得近2%的正回报。市场人士认为，投资市场在今年余下时间会继续波动，若地缘风险无大改变，全年强积金回报仍有望录得正增长。

--获腾讯 及恒大地产 联手入主的马斯葛 ，周一复牌后，股价曾飙升最多1.5倍。据了解，证监会已即时作出跟进，向券商索取马斯葛6月初停牌前约两个月的交易纪录。

--时代地产 上半年毛利率下跌8.7个百分点，至25.7%，该公司主席兼行政总裁岑钊雄表示，毛利率下跌是由于去年同期入账项目的毛利率较高，加上去年售价调整的项目在今年上半年入账，导致毛利率及销售均价下降。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘