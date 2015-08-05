《香港报摘》--信报8月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--上海和深圳两地交易所突把融券（借货沽空）由“T+0”改为“T+1”（次日才可平仓），消除现货“T+1”与融券“T+0”之间的套利漏洞，内地散户叫好并恢复部分信心，然分析认为属“无量反弹”，吁警惕沪综指 3,800点以上的回调风险。
**其他**
--受惠苹果iPhone 6等新机热卖，和电香港 截至6月底半年度业绩较市场预期佳，其中来自单独手机销售达67.34亿港元，激增近三倍，整体收入大涨77%，中期纯利5.08亿港元，升57%。有大行昨日立即上调和电的目标价。
--受中港股市急剧波动影响，7月香港强积金平均亏损2.06%，连续三个月见红，但截至7月底止，今年仍录得近2%的正回报。市场人士认为，投资市场在今年余下时间会继续波动，若地缘风险无大改变，全年强积金回报仍有望录得正增长。
--获腾讯 及恒大地产 联手入主的马斯葛 ，周一复牌后，股价曾飙升最多1.5倍。据了解，证监会已即时作出跟进，向券商索取马斯葛6月初停牌前约两个月的交易纪录。
--时代地产 上半年毛利率下跌8.7个百分点，至25.7%，该公司主席兼行政总裁岑钊雄表示，毛利率下跌是由于去年同期入账项目的毛利率较高，加上去年售价调整的项目在今年上半年入账，导致毛利率及销售均价下降。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”