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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 08:54 BJT

《交易视点》台债殖利率创低风险意识抬头，当冲意愿升高--群益金鼎证

路透台北8月5日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二利率随美债走低开低，五年券104/9 来到两年低点后市场转向10年券104/5期 ，当冲意愿高，走势也相对五年券强劲。

今天关注30年券标售结果，但预期利率高低对整体行情影响不大，股市偏弱与资金宽松有助于债市持续偏多发展。104/9区间0.90-0.95%，104/5区间1.40-1.45%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)

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