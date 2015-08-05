美国个股：苹果“暴跌”让投资者很受伤

由于投资者预期苹果股票未来还会有更大波动性，周二该股期权交易活络，合约成交量约213万口，为今年以来第三高。

位于纽约州哈里森的Bespoke Investment Group分析师指出，一般来说，在苹果股价跌穿200日移动均线后，往往还会再下降一些，跌势至少还将维持一周，不过此后的反弹也往往更为强劲。

自3月中旬成为道琼工业指数 成分股以来，该公司直至最近才摆脱了“道指魔咒”。所谓“道指魔咒”就是指公司股价在临近纳入道指的几个月大涨，而在纳入后数月表现劣于大盘。

苹果第四财季营收预估令人失望，且iPhone销售情况不及一些人士的预期，公司股价因此受到重挫，纳入道指以来已累计下跌10%。该股下跌反映出投资者在业绩报告之前抱持较高期望，也表明大肆宣传的Apple Watch对该股的推动作用可能没有一些人预料的那么大，不过苹果新产品不受投资者待见的情况早就由来已久。

对冲基金Seabreeze Partners Management总裁Douglas Kass在一份报告中称，投资者及分析师将很难找到有助苹果摆脱不利局面的因素。

“最起码，不论从绝对值还是相对分析师的预期而言，苹果的销售及盈利情况可能都将越来越严峻，”Kass称。(完) (编译 王颖/李婷仪/刘秀红；审校 王丽鑫/郑茵/许娜)