《交易视点》台债30年券标售料吸引寿险，关注美非农数据--元大宝来证

路透台北8月5日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台债今日将进行30年券标售，在国际板债券不若去年及年初热络与经济基本面有疑虑之下，可望吸引寿险投资盘进场锁定利率，预估得标利率区间2.28%-2.32%。

预估本周10年券104/5 成交区间为1.42%-1.47%，而五年券104/9期 则在0.90%-0.95%之间。

近期美国在制造业方面所公布的数据好坏参半，让经济活动成长情形及9月升息预期出现杂音，而市场所关注的焦点在于本周五的非农就业数据及薪资增长状况来判断9月升息机率是否出现变化。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)