《交易视点》台债30年券标售料吸引寿险，关注美非农数据--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月5日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台债今日将进行30年券标售，在国际板债券不若去年及年初热络与经济基本面有疑虑之下，可望吸引寿险投资盘进场锁定利率，预估得标利率区间2.28%-2.32%。
预估本周10年券104/5 成交区间为1.42%-1.47%，而五年券104/9期 则在0.90%-0.95%之间。
近期美国在制造业方面所公布的数据好坏参半，让经济活动成长情形及9月升息预期出现杂音，而市场所关注的焦点在于本周五的非农就业数据及薪资增长状况来判断9月升息机率是否出现变化。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”