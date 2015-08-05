中国金融：国有坏账银行业务范围拓宽，获准收购企业不良资产--新华

路透北京8月5日 - 新华网周二稍晚报导称，中国财政部上周正式下发文件，放开华融、长城和东方三家国有资产公司的业务许可，允许其收购、处置非金融机构不良资产。这意味着资管公司争取多年的非金不良资产业务终于“落地”。

报导援引长城资管相关人士称，四大国有资管公司主业是处置银行坏账，非金方面过去只有信达资管 在改制时拿到了牌照。非金不良资产作为一种重要的业务手段补充，市场有很大空间，只是此前政策一直没完全明确。

“当前经济下行压力加大，不少企业出现坏账、三角债等，允许资管公司以市场手段参与处置，将有助企业盘活资产、促进实体经济发展。预计未来将有更多政策出台，进一步为资管公司松绑。”报导并称。

报导并称，财政部是次还配发了《金融资产管理公司开展非金融机构不良资产业务管理办法》。同时，《金融资产管理公司条例》也正在修订，尽管部分内容还存在一些争议，但总体方向肯定是拓展资管公司业务范围。

非金融机构不良资产，主要指企业形成的商业债权、低于初始获取价格的土地使用权、收费权等，最常见的就是企业被拖欠的各种货款、工程款等。资管公司可以通过拍卖、处置或重组等方式盘活资产，实现资金回收。由于非金融债权形成原因更加复杂，收入与成本核算更为困难，因而风险相对较大。