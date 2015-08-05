金属期市：伦铜跌向六年低位，因美联储升息预期推高美元

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息 。此消息提振美元上扬。

美国工厂6月新订单强劲反弹，因交通运输设备及其它商品需求旺盛，给陷于苦苦挣扎的制造业带来希望迹象。

中国央行周二表示，将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险。

智利国家铜业公司(Codelco)表示，新项目Ministro Hales的重要矿业设备遭到举行罢工的合约工人的严重破坏，可能影响到产出。(完)

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