专栏节选：万一台积电也有三长两短？小心电子业全面杀戮来了！--今周刊「老谢开讲」

八月三日台股盘中大跌一八二点，但是令市场投资人大感震惊的，是两档在资本市场深具绩优形象的联发科与汉微科，开盘即跌停到底。这两家公司都面临相同的问题：财测下修，第三季旺季不旺，第四季也不会好。八月的台股由联发科与汉微科跌停揭开序幕，意味着台湾电子产业面对严厉的考验正要开始。

这几年来，很多具代表性的台湾IT公司相继陨落，最具代表性的是二○一一年以后主打品牌的宏达电与宏碁电脑。宏达电的智慧型手机在Android系统一度凌驾三星，股价曾冲上一三○○元，市值突破新台币一兆元；如今股价重挫剩六十五．五元。另一个是宏碁，ＮＢ曾登上欧洲销售冠军宝座，一度与惠普、戴尔平起平坐，后来联想崛起，宏碁进退失据，股价从一○五．五元跌到十二．八五元，这是台湾电子产业直攻品牌陨落的第一章。

这两年是红色供应链快速崛起，台湾的面板、太阳能、ＬＥＤ等产业逐渐边缘化，大家感受到最强烈的是台湾面板产业，在○四年前后，台湾的面板与韩国的三星及ＬＧＤ互争霸业，友达、奇美都杀进世界前四强，友达股价曾经大涨到七十九．五元，如今跌到只剩下一○．四元。面板产业曾是台湾骄傲的兆元产业，如今二线的华映、彩晶已是「逃的逃，走的走」，连号称老虎的奇美后来与群创合并，台湾的两只老虎如今都沦为小猫，处境十分艰辛。

现在这个杀戮战争直接杀到触控面板产业，在手机进入触控的时代，以ＴＰＫ宸鸿为首的触控面板产业大丰收，一一年宸鸿写下EPS(每股纯益)四十八．二二元的佳绩，次年大增资后也有四十四．三三元，这两年的高获利，让宸鸿股价写下九八二元的历史天价纪录。在宸鸿崛起之前，洋华一度涨到五一八元，后起之秀介面也曾涨到一四三．五元。

**ＴＰＫ亏掉半个股本，股价雪崩式下跌**

但是好景不常，中国的供应链从欧菲光电崛起，开始杀价抢单之后，这个产业随即快速崩落。洋华已连续两年亏损超过一个股本；介面连亏四年，股价已跌破面额，现在连最具竞争力的宸鸿也不支。过去EPS可以高达四十元以上的宸鸿，去年EPS只剩○．八四元，但真正的噩运在今年。ＴＰＫ宸鸿首季亏损十．一四亿元，第二季又亏六．一八亿元，上半年的EPS是负的四．八三元，几乎是亏掉半个股本，于是股价出现雪崩式的下跌，从今年最高的二五四元跌到一○六元。为了扞卫自家股价，董事长江朝瑞公告购买自家股票三○○张护盘，但真正的考验在基本面，也就是说ＴＰＫ在中国红色供应链崛起的过程中，能不能胜出？

ＴＰＫ宸鸿在一○年以二二○元从海外返台上市，一一年股价随即大涨到九八二元，市值一度拉高到二三一○亿元；现在股价不但跌破上市承销价，且跌破今年四月间募集的两千万股ＧＤＲ(海外存托凭证)的转换价二○九．○二元，目前外资仍有ＴＰＫ六六．五四％的持股，如今全成了输家。

这两年苹果主宰智慧型手机市场，两岸的苹果供应链，为了抢苹果订单杀红了眼，除了触控面板产业，台湾在电声产品的美律已落居下风。美律去年EPS高达六．七二元，今年订单遭到中国的瑞声、歌尔掠夺，上半年EPS只剩○．五元，下半年有陷入亏损之虞，股价从一九五元狠狠跌到四十．三五元；另一个电池模组产业，顺达科、新普科技已逐渐感受到德赛电池的压力。

**机壳产业、相机镜头模组，中国何时追上？**

现在台湾仍占有优势的恐怕只剩下可成、铠胜的机壳及相机镜头模组的大立光。可成今年股价一度创下四○二元历史天价，第二季营收首度突破二○○亿元，今年EPS有机会挑战二十八元，这是台湾仍享有优势的产业；至于大立光，仍站在无人可撼动的王者地位。

大立光上半年营收二四三．四二亿元，比去年同期成长四四．六％，上半年EPS高达六十八．八二元，以今年的实力，EPS有机会挑战一七五元的前无古人、后无来者的空前佳绩。大立光的好业绩，一度把股价推上三七一五元的历史天价。只是可成代表的机壳产业、大立光代表的相机镜头模组，中国的供应链何时追上来？大家都没有答案。

因为苹果供应链衍生的两岸产业杀戮，是这两年台湾电子业的主要戏码，尽管外资报告经常提到「一个苹果救台湾」，在过去台湾供应链独享苹果订单的时代的确是如此，可是在中国供应链加入抢单之后，台厂已逐渐失去优势。整体来看，在苹果供应链上，台湾的机壳大厂可成与相机模组厂大立光是两个探照灯。

但是，影响台湾整个产业发展最大的恐怕会在半导体产业。从有竹科开始，半导体产业撑起台湾半导体产业的半壁江山，从一九八○年联电成立建厂，到八七年台积电、华邦、茂矽成立，然后是八九年的旺宏；从半导体制造又衍生出IC设计的服务供应链，九七年创立的联发科最具代表性。二○○三年成立的汉微科是台积电崛起后设备进口替代兴起的企业。整个半导体产业从晶圆代工、制造到设计，台湾拥有一条十分完善的供应链，也是全世界半导体产业的重要聚落。

不过，台湾花了数十年打造的主流产业，未来可能面临前所未见的严酷考验，原因是中国一年进口半导体的产值已超过石油进口值，中国急需搭建这个进口替代的产业链。从中国国务院拨巨款，不惜一切代价，中国要拥有属于自己的半导体产业。未来这个冲击，铁定比苹果供应链的抢单及杀戮更大。

这次汉微科、联发科的跌停讯号，绝不可掉以轻心，因为这是整个产业告急的讯号。汉微科是半导体设备供应商，主力产品是电子束晶圆检测设备，与台积电的资本支出息息相关，过去汉微科随着台积电的高成长加快成长脚步，去年第四季最颠峰时，曾经写下EPS二○．四八元的空前纪录。去年资本额只有七．一亿元的汉微科创下三十二．三八亿元的税后净利，EPS高达四十五．六元，股价也写下二五八五元的天价。但今年上半年汉微科净利只有十一．三亿元，EPS十五．八六元，比起去年上半年的十六．七元已相对逊色。八月三日股价急杀到一四二○元跌停，已预告今年半导体设备支出可能趋缓的实况。汉微科股价急跌，回推到源头当然是台积电。

**警讯：联发科股价大跌四五．一三％**

台积电与联发科是撑起台湾半导体产业的两个超级巨星，台湾资本市场市值前十大企业，台积电、联发科都是重要成员，但是短短一年光景，联发科已风云变色，去年初，我们才发现展讯与锐迪科从美国那斯达克下市，由清华紫光主导这次私有化，为了强化新公司竞争力，清华紫光还力邀英特尔入股，如今才短短一年多，原来大家以为中国手机晶片产业落后台湾很多，一时也追不上，没想到灾难很快降临。

一四年联发科并了晨星，缴出了EPS三○．○四元的好成绩，但今年成长力道已趋缓，首季营收四七五．三六亿元，只比去年同期小幅成长三．三％，净利只有七十二．二五亿元，EPS只有四．六元，这比去年第三季八．五一元的高峰相去甚远；今年第二季营收四七○．四四亿元，已比去年同期衰退一三．一％，联发科公布ＡＳＰ(平均售价)下滑速度超过预期，下半年的旺季将不旺，以第二季EPS只有四．○六元来算，上半年EPS只有八．六六元，全年EPS恐怕落在二十元以下，于是股价出现雪崩式下跌。

假如从五四五元跌到二九九元来算，联发科市值从八五六四．六亿元跌到四六九八．七亿元，一下子少掉三八六五．九亿元，联发科市值仅剩一四八．二亿美元，已退居到市值第八的位置。联发科市值直直落，势必影响未来的资本支出能力，以联发科面对强敌高通，后有中国本土手机晶片产业的竞争，处境困难，从股价的暴跌已可看出端倪，短短一年时间，联发科股价大跌四五．一三％，这是十分严重的讯号。

IC设计产业是台湾半导体产业活力的泉源，很多海外学有专长的人才回台创业，最直接切入的即为IC设计产业，在这个领域，台湾人才辈出，但现在中国芯片集成产业快速追赶上来，最近出现很多杀戮现象，像瑞昱半导体股价从一二一．五元快速跌到五十九．九元，联咏从一九九．五元急杀到一一○元，很多二、三线IC设计公司逐渐式微，像台积电主导的IP业者创意微电子，股价从七年前四四○元跌到六十九．八元，这个台湾最骄傲的产业正逐渐失去活力，这恐怕是台湾真要在意的。

**台积电出现四个弱化讯号，不可不慎**

但是中国扶植半导体产业，最后直捣黄龙最大的压力会在台积电身上。到目前为止，台积电市值仍有一一○○亿美元以上，短期间，中国的竞争还不致对台积电产生太大压力，但是中国引进英特尔、高通技术，逐渐强化竞争力的企图心仍不可小觑。

今年以来，中国创投业者买下台积电客户矽成积体电路、豪威半导体，这种用买走客户的挖墙脚战略，可能也是弱化台积电的战术之一。

但是今年台积电出现了四个弱化讯号，一是基本面的颓势，台积电营收成长趋缓，五月以后出现衰退，如果对照元月营收八七一．二亿元与六月的五九九．五五亿元，已足足少掉二七一亿元，这是营收衰退讯号，张忠谋董事长已预告下半年面临库存的调整。

二是技术面的弱势，台积电昂首向前，是台股多头的最大信心，但股价已跌破年线，这是台股很不妙的讯号。

三是筹码面，过去外资加码台积电从不手软，持股比率一度超过七八％，目前降到七五．六七％，台积电股利发配之后，外资不见加码，反而出现连续多日逾万张的卖超，外资热力减退，也使得股价偏弱。

四是台积电过去除息总是一马当先填息而上，这次则是一路贴息。

这是台积电过去少有的现象，也就是说，领导台股冲万点的总司令台积电，未来若出现显着弱化的调整，那很可能是台股真正的大灾难，因为这是台湾产业最大的一张王牌，这张王牌若有不测，对台湾经济的震撼恐怕非同小可，这是观察台湾产业竞争力最关键的指标所在。

曾任陆委会副主委及国防部副部长的林中斌教授十分肯定地表示，中国绝对不会打台湾，「买台湾」比较便宜！这是值得深思的话。从二○○○年以来，台湾的电子业就是台湾唯一的成长主流产业，但这几年中国扶植自己的产业，台湾在面板、太阳能、LED的强项逐一消失，这两年是苹果供应链大火拚，未来半导体可能进入杀戮的时代，假如，联发科不支，台积电也告急，那么，台湾资本市场的危机，恐怕是大家想像不到的大灾难。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。