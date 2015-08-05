《香港报摘》--其他报纸重要消息8月5日

**明报**

--豪宅市道畅旺，发展商开价更见心雄。上半年发力卖楼的长实地产 下半年首个开售新盘红磡维港‧星岸，昨日公布首张价单，首批涉66伙，全属三房至四房单位，平均实尺28,066港元。

--集成伞业 昨发盈警，预料截至今年6月30日止六个月，中期业绩将会由盈利转为亏损。

**星岛日报**

--星美控股 通过创新方法获取现金流，该公司昨表示，本金总额13.5亿元人民币之资产抵押证券，昨日正式于深圳证券交易所上市。星美控股是内地第一家以票房作为抵押成功发行的资产证券化产品。

**苹果日报**

--腾讯 近年积极进军金融业，继微众银行开业后，微信又准备进军证券业，势要尽用旗下庞大用户群。集团内部人士称，微信将与招商证券 合作，而未来会引入更多券商，透过人面识别技术，让用户开设证券户口。同时，集团不排除日后可做证券交易，但有何产品推出，则仍在筹备及审批当中。

**文汇报**

--中证监封杀账户中的盈峰资本近日被卷入舆论漩涡，从沪深交易所分别公布涉嫌影响证券交易，但从账户来看，盈峰资本在两地都被点名，旗下四个量化对冲基金被限制交易。令人格外注意的是，盈峰资本实控人为美的集团创始人何享健之子何剑锋。

--港交所 明年将引入“市场波动调节机制”，六福金融主席许照中说，有关机制只针对81只恒指及国指成份股，做法比较怪异，认为应该包括全部的上市公司。对于重推“收市竞价时段”，新订买卖盘限价为午市结束时价格的上下5%，许照中认为交易所是有诚意去优化系统。（完）

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