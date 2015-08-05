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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 09:18 BJT

建信期货：中国期指多头增仓积极，短期继续反弹可能性较大

以下内容节选自8月5日的《期货日报》：

周二，A股在昨日探底回升的基础上大幅反弹，显示出上证指数在3600点附近具备较强支撑作用。个股普涨又有所分化，小盘股涨幅居前而权重股动作不大，上证50指数、沪深300指数和中证500指数分别上涨2.22%、3.11%和5.33%，三股指期货贴水大幅收窄。IF四份合约合计增仓3584手至97750手，IH四份合约合计减仓2607手至27907手，IC四份合约合计增仓434手至18534手。股市在技术支撑位附近增仓反弹，同时股指期货贴水大幅收窄，显示市场做多情绪较为积极，短期继续反弹可能性较大。

　　操作上，由于股市在技术支撑位附近企稳反弹，同时前十净多持仓也出现明显上升，多头增仓较为积极，说明短期股市继续反弹的可能性较大，建议投资者适当参与反弹。另外，目前IC近月贴水285点而IH近月贴水51点，在反弹过程中IC收敛速度将快于IH，主力持仓结构也有利于IC，因此，在跨品种方面可以多IC空IH作为对冲。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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