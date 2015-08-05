建信期货：中国期指多头增仓积极，短期继续反弹可能性较大

周二，A股在昨日探底回升的基础上大幅反弹，显示出上证指数在3600点附近具备较强支撑作用。个股普涨又有所分化，小盘股涨幅居前而权重股动作不大，上证50指数、沪深300指数和中证500指数分别上涨2.22%、3.11%和5.33%，三股指期货贴水大幅收窄。IF四份合约合计增仓3584手至97750手，IH四份合约合计减仓2607手至27907手，IC四份合约合计增仓434手至18534手。股市在技术支撑位附近增仓反弹，同时股指期货贴水大幅收窄，显示市场做多情绪较为积极，短期继续反弹可能性较大。