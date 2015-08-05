期货日报：三因素支撑铜价更具抗跌性，过分看空不可取

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月5日的《期货日报》：
高盛在6月的报告中大幅下调2016年铜价预期至4500美元/吨，而反弹则需要等到2020年。笔者认为，高盛的观点太过悲观，在宏观大环境下，铜价走势确实较弱，但也不会大跌。既使大跌，也能立马反弹起来。支撑这一观点的主要依据有三：一是全球精铜供需相对平衡；二是成熟的套期保值；三是金属间的套利行为。
铜被唱空了好几年，但是自2011年铜价下跌以来，全球精铜供需一直处于紧平衡附近。根据ICSG中国保税区库存调节后的数据，2011—2014年分别为短缺17万吨、过剩31.2万吨、短缺51.2万吨、短缺59.5万吨。也就是说，大多数精铜短缺的年份，铜价反而出现了上涨。即使我们质疑国际权威机构ICSG的数据，但是我们也不得不承认一个事实：全球精炼铜并没有大规模过剩。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”