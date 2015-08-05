期货日报：三因素支撑铜价更具抗跌性，过分看空不可取

高盛在6月的报告中大幅下调2016年铜价预期至4500美元/吨，而反弹则需要等到2020年。笔者认为，高盛的观点太过悲观，在宏观大环境下，铜价走势确实较弱，但也不会大跌。既使大跌，也能立马反弹起来。支撑这一观点的主要依据有三：一是全球精铜供需相对平衡；二是成熟的套期保值；三是金属间的套利行为。