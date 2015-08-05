国都期货：天气关键期谨防豆粕行情反复

以下内容节选自8月5日的《期货日报》：

7月中旬以来，由于美豆产区天气转好，天气炒作暂时降温，CBOT大豆掉头向下，连豆粕也急转直下。而进入8月，美国新季大豆将迎来关键的灌浆期，本阶段天气对大豆单产影响较大，需时刻警惕行情反复。

近几月大豆到港量庞大，6月到港809万吨，同比增加21%。7月、8月、9月也将分别到港800万、650万、550万吨大豆，均高于往年水平。由于大豆到港量庞大，7月油厂开机率增加，压榨量高达739万吨，较6月的711万吨增长3.89%。随着开机率走高，豆粕库存也保持上升趋势，截至7月26日，国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量为80.74万吨，处于历史偏高水平。

豆粕基本面偏空，价格趋于振荡下行。一方面，大量大豆到港导致供应激增；另一方面，虽然生猪养殖行业复苏，饲料原料对豆粕的需求也在缓慢上升，但对行情的影响需要一定的时间来显现。而短期来看，由于美国新季大豆即将进入关键生长期，天气对单产的影响愈发重要，需警惕短期行情反复。(完)

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