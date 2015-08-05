银河期货：沪金整体趋势偏空，暂时进行区间整理

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月5日的《期货日报》：
由于美元长期步入强势，黄金保值功能丧失，技术上看，黄金中长期维持下行通道运行，当前价格逐步向下轨逼近，因此210元/克附近对阶段走势存在一定的支撑。从日线走势来看，在前期大幅下挫后，近一周价格维持在224—217元/克区间整理，而指标底部徘徊，也显示出暂时的整理需求。后市黄金仍有望在此继续徘徊，但鉴于整体趋势依然偏空，建议区间内反弹则观望，压力受阻后，可尝试做空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”