银河期货：沪金整体趋势偏空，暂时进行区间整理

由于美元长期步入强势，黄金保值功能丧失，技术上看，黄金中长期维持下行通道运行，当前价格逐步向下轨逼近，因此210元/克附近对阶段走势存在一定的支撑。从日线走势来看，在前期大幅下挫后，近一周价格维持在224—217元/克区间整理，而指标底部徘徊，也显示出暂时的整理需求。后市黄金仍有望在此继续徘徊，但鉴于整体趋势依然偏空，建议区间内反弹则观望，压力受阻后，可尝试做空。(完)