银河期货：中国2015/16年度棉价走势前低后高可能性较大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月5日的《期货日报》：
7月中国官方PMI数据公布，制造业PMI指数仅为50%，较上月继续下降；财新网制造业PMI仅为47.8%，创近两年最低；国内大宗商品再陷跌势，郑棉近月1509合约已跌至12300元/吨附近，郑棉主力1601合约跌至12550元/吨附近。
目前棉花绝对价格已处于低位，继续下行的空间有限。但受宏观经济预期影响，棉花价格仍维持弱势振荡行情，在相对长的一段时间内，棉花价格底部振荡的可能性较大。2015/2016年度，国内棉市供需关系虽有所改善，棉花整体进入去库存周期，但用棉需求好转需要时间。另外，考虑到棉花价格波动的季节性特征，2015/2016年度棉花价格走势前低后高的可能性较大，抄底需要耐心。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”