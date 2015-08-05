银河期货：中国2015/16年度棉价走势前低后高可能性较大

7月中国官方PMI数据公布，制造业PMI指数仅为50%，较上月继续下降；财新网制造业PMI仅为47.8%，创近两年最低；国内大宗商品再陷跌势，郑棉近月1509合约已跌至12300元/吨附近，郑棉主力1601合约跌至12550元/吨附近。

目前棉花绝对价格已处于低位，继续下行的空间有限。但受宏观经济预期影响，棉花价格仍维持弱势振荡行情，在相对长的一段时间内，棉花价格底部振荡的可能性较大。2015/2016年度，国内棉市供需关系虽有所改善，棉花整体进入去库存周期，但用棉需求好转需要时间。另外，考虑到棉花价格波动的季节性特征，2015/2016年度棉花价格走势前低后高的可能性较大，抄底需要耐心。(完)