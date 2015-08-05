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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 09:30 BJT

瑞达期货：郑商所菜粕期货空头势力不强，可在区间进行高抛低吸

以下内容节选自8月5日的《期货日报》：

最近两个月，菜粕1601合约基本处于2,050—2,250元/吨区间震荡运行，多空双方呈拉锯状态。从总合约的成交情况来看，目前菜粕成交量出现萎缩，但持仓量近日略有增加。这说明在2,070—2,120元/吨区域菜粕市场分歧有加大迹象。

　　指标上，MACD指标绿柱有一定增长，短期偏弱运行，但DIFF和DEA两线仍处零值上方。这说明短期的调整属于修正状态，空头势力并不强大。

　　操作上，在2,050—2,250元/吨区间高抛低吸，目前处于区间下沿，可买多。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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