瑞达期货：郑商所菜粕期货空头势力不强，可在区间进行高抛低吸

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月5日的《期货日报》：
最近两个月，菜粕1601合约基本处于2,050—2,250元/吨区间震荡运行，多空双方呈拉锯状态。从总合约的成交情况来看，目前菜粕成交量出现萎缩，但持仓量近日略有增加。这说明在2,070—2,120元/吨区域菜粕市场分歧有加大迹象。
指标上，MACD指标绿柱有一定增长，短期偏弱运行，但DIFF和DEA两线仍处零值上方。这说明短期的调整属于修正状态，空头势力并不强大。
操作上，在2,050—2,250元/吨区间高抛低吸，目前处于区间下沿，可买多。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”