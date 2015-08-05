港报社评：铅水源头未查出，市民难知所趋避--明报8月5日

食水含铅超标，由揭发至今，当局仍然停留在危机管理阶段，甚至是做得愈多，市民似乎愈不安心。这是因为事态发展已非个别公共屋邨铅水超标，而是其他一些屋邨，以至私人楼宇豪宅等都有同样问题。可是一个月了，政府仍然未能讲清楚铅水从何而来，即是原因未明，市民宛如在黑夜之中对抗来袭的敌人，忐忑与惶恐可想而知。政府须尽早交代铅水来源，让市民知所趋避，重塑对食水安全的信心。

官员解说含糊其辞，损政府信息公信力

从铅水发展历程所见，政府完全知道强固市民信心的重要。当启晴邨最早确认铅水超标之后，当局立即驳街喉、提供樽装水，医管局为居民验血，宣示计划换喉管，对血液含铅超标居民实施医疗跟进，以至近日决定为受影响居民安装滤水器等，都是安定民心的措施。随着铅水超标屋邨愈来愈多，当局这套安民操作显得驾轻就熟，正如官员说屋邨验出铅水超标将会是新常态，其实，当局的应对处理早已新常态了。

政府拥有大量资源，虽然官员奔忙了一个月，却未能向市民讲清楚发生了什么事。铅水揭发之初，官员曾经把责任推给一名水喉匠，并锁定源头来自含铅烧焊物；其后接连有更多屋邨验出铅水超标，涉及更多水喉匠和总承建商，官员才改口，不再说得那么肯定。政府已经验出7个屋邨的水办含铅超标，涉及4个总承建商、3个水喉分判商，随着扩大验水范围至2005年之后落成的屋邨，更多铅水屋邨势将出现，涉及的总承建商和水喉分判商或许不止此数。因此，事态发展不仅反映官员起初的无知武断，也使公衆对当局发布铅水的信息失去信心。

铅水超标揭发之初，官员解说时，就供水链各个部件的含铅情况都说不清楚，特别是当时含铅烧焊物被描绘为罪魁祸首，公衆所得印象是既然烧焊物都不能含铅，则其他供水链部件按理也应该没有铅。不过，日前香港电台掌握了政府文件，显示当局容许屋邨水喉配件含铅，并获水务署批准使用。此际，水务官员说供水链含铅不是秘密，并表示水务署沿用英国的配件要求标准，若配件符合标准，食水就不会含铅超标，云云。

相信官员实话实说，只是过去为何不清楚交代，连港台的也以为供水链配件含铅有问题，公衆就更难有「不是秘密」的认知了。不过，官员的说法扯出一个问题，就是：只要供水链配件含铅不超标就可以使用，因此若烧焊物含铅在标准之内，理应也可以用。是否这样，还须官员解答。这个例子，一方面反映所谓行之有效却不等于与时俱进，英国标准或许未能适用现今的物料和工艺的改变，只是本港主事官员不知不觉；另一方面则说明当局一直对供水链配件含铅含糊其辞，官员没有清晰解说，连港台也认知偏差，在市民之间造成混淆，对当局发布信息的可信度也打了折扣。

铅水事件牵涉范围广大，特别是今年11月区议会选举，各个政党政客都藉此摆出为民请命的姿态，竞相验水，一窝蜂躁动，必然出现泥沙俱下现象，居民接收了政客的信息，被吓得不知所措的情况已经发生。食水含铅人人有份，若有政党政客以「靠吓」来攫取政治本钱，是不负责任做法，绝不应该。铅水事态不宜过度操作，以免在屋邨居民之间引起不必要恐慌，这是政党与政客应有的把持。

要使居民不为偏颇信息所惑，政府的角色和作用至为重要。过去当局在披露基本资料确有不足，徒生误解，即使为居民验血，较早时安排为6岁以下儿童检验，最新则为8岁。这个年岁差异，在居民之间容易引起不必要混淆，因为启晴邨等屋邨的8岁以下儿童怎么办呢？这种验血岁数差异，只会折损当局的公信力，也为政党政客在居民之间，创造更多活动空间。此事反映当局在危机管理层面，仍有考虑不周详之处。

对铅水不知不觉，反映机制有盲点

铅水事件将会继续发酵下去，因为验血结果显示居民血液含铅水平超标的比例远较正常为高，有理由相信这铅水超标一旦在居民的健康状况反映出来，特别是儿童中招之后，影响将更深远。除了医疗跟进之外，民间酝酿的索偿潮，相信是事态的下一波发展。因此，这件事在未来一段日子，将持续受关注。

历来，本港以制度较先进，机制较完备为傲，藉此维持社会正常有效运作，但是在食水含铅事件，说明本港的制度和机制有盲点，因为经过那么长时间，房屋署、水务署等部门竟然不知道食水含铅超标，事态揭发之后也说不出个所以然来，情况与本港应有表现存在很大反差。现在只能寄望政府尽快清晰交代铅水源头和亡羊补牢措施，完善机制，使市民毋须再饮用含铅超标的食水。

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