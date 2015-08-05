港报社评：港大须处分冲击校委会议学生--文汇报8月5日

上周发生的港大少数学生包围冲击香港大学校务委员会会议事件，至今依然是香港社会街谈巷议的热点话题。一些港大校友直指今天的港大「变了味道」：校园暴乱、学生会斗争，甚至是辱駡、攻击教师，令广大校友为之哀叹。社会各界也对港大出现此种情形深感失望。港大有责任依照校规，对少数参与违规冲击的学生进行必要的纪律处分，以维护港大的形象和声誉。

港大校委会委员李国章昨天在电视节目上透露，在上周二学生包围冲击事件中，自己离开会议室时被推撞，右边肾从后被人打了一下，觉得痛，当晚回家自行验尿，幸好没有渗血。冲击行动中竟然发生殴打曾经担任过大学校长的长辈，行为令人发指。有港大校友撰文质问： 「为何如今的港大会培养出这样一批不分是非善恶的暴徒？他们打着追求所谓民主公平的旗号，在校园里面横行霸道。」

港大校友悲叹港大校誉蒙尘，百年基业受到动摇。但是，尽管事实确凿，广大市民在电视机前都看得一清二楚，港大学生会会长冯敬恩之流还是矢口否认有禁锢校委、阻挡救护车离开、谩骂甚至涉嫌殴打老师和长辈的行为，其睁着眼睛说瞎话之术和文过饰非之辞，恐怕连某些老牌的反对派头面人物也自叹不如。面对社会大众的质问及批评，以冯敬恩为首的少数激进学生并无悔意，扬言如果不达到他们要推陈文敏上台的要求，就会继续冲击校委会会议。

在港大数万学生当中，这些激进而极端的学生虽然只占很小一部分，但他们的行为已经严重损害了香港大学的校誉。毫不夸张地说，数十粒老鼠屎已经把这锅本来美味传扬的靓汤搞得臭不可闻！虽然卢宠茂、李国章等校委已表示，不会追究这些学生的行为，但港大有关当局，必须采取有效措施端正校风，挽回校誉，确保院校自主，对这些参与激进包围冲击行动的学生说「不」。港大有责任依照大学的有关规定，对搞事分子作出必要的纪律处分，以此向所有学生宣示，港大绝不姑息暴力冲击、有辱斯文、颠倒黑白的事件发生。

港大有责任通过处罚违规学生让全社会知道，冲击事件只是个别现象，绝大多数港大同学都是恪守港大「明德」、「格物」的校训，尊师重道，勤奋好学，知书识礼。如果对暴力冲击行为纵容包庇、听之任之的话，这种不良风气势必像癌细胞般在港大校园疯长，直至把整个港大吞噬，令这间百年名校变得乌烟瘴气、歪风横行，百年基业有可能毁于一旦。

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