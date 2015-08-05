台湾债市：五年及10年券殖利率早盘随美债走扬，关注30年券标售结果

路透台北8月5日 - 台湾10年公债104/5 及五年公债104/9 殖利率周三早盘齐扬。交易员表示，美债殖利率拉升，加上台股开低走高，台债早盘吸引短多获利了结卖单出笼，后续观察重点在台股表现，及30年期公债104/11 标售结果。

一大型公股银行主管指出，10年券殖利率上日出量走低后，早盘短线获利了结出笼，殖利率暂做修正，接下来要看稍晚30年券标售结果，若优于预期，可望带动殖利率再走低；若符合预期则将陷入盘整。

〞殖利率一下子拉那么多下去，当然要修正一下，今天已经有短线获利了结卖单出来。〞一位大型金融机构主管说。

前述大型公股银行主管表示，今天市场追价意愿偏弱，交易量跟着缩减，整体而言，目前市场气氛仍偏多，主流券殖利率若持续弹升，将吸引新一波短线交易性买盘进场。

台湾财政部周三将标售30年期公债104/11。路透调查显示，因市场资金依旧宽松、20年券殖利率跌破2%，及近来台股表现欠佳，资金涌入债市，加上寿险公司有补券需求等，预计该期公债得标利率落在2.28%-2.32%。低于前次同年期公债标售利率2.438%。

本地时间10:28，台湾股市加权指数 上涨0.51%，报8,554.37点。

美国公债价格周二下滑，此前亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特的讲话令市场重燃对美联储可能在9月升息的预期，而在美国公布关键就业报告前的获利了结也打压公债价格。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.910-0.940%；10年券104/5殖利率则在1.41-1.44%。

本周国际债券交割因子有：法国兴业银行发行五年期国际债券、金额2亿美元，8月6日交割。

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