港报社评：电话骗案激增，港粤须擒主脑--星岛日报8月5日

近月电话骗案无论宗数、金额和花招都「突飞猛进」，单是上月骗款已经超过八千五百万元。市民被骗现金，属于一次过损失，而被套取了姓名和银行户口等敏感个人资料者，更要长时间担心自己的资料会否被滥用作非法勾当。本港警方要加强与内地合作，直捣这些电话诈骗集团的源头。 新上任的个人资料私隐专员王继儿，表明会跟进涉及套取私隐的电话骗案，并且考虑限制个人资料转移到海外。现时广泛流传的手法，是骗徒更改来电显示，设定为金融管理局、强制性公积金计划管理局、银行或邮政部门的号码，藉词要求接听人输入个人资料。还有传言高科技犯罪分子利用木马程式，当手机接听者按照指示按键，就不自觉下载安装了木马程式，歹徒可以用来遥控及窃取事主手机的机密资料来做手脚。 歹徒觉风险低回报高 电讯罪案日新月异，已经成为各地执法部门与犯罪分子的高科技角力场，两年前有俄罗斯和乌克兰黑客入侵多家银行电脑系统套取客户资料，制成提款卡后，分两天在二十多国数万个提款机，提取了值三亿五千万港元的现金。这些大规模犯罪行动，损失的是银行，而一些深入民间的电话骗案，受害者不乏升斗市民。 本港市民接到的骗徒电话，有不少来自内地，几十年来本港见证了内地由真人来港行骗，提升到高科技行骗的转型过程。十多、二十年前，内地骗徒来港进行街头行骗，跌钱党、祈福党、宝药党是寻常的行骗手法。今天骗徒进展到从内地致电来港，接触市民范围更广，在行骗现场被捕风险大降，而骗得巨额款项的机会更大。 接过骗徒电话的港人成千上万，犯案者在这两个月尤其猖獗。今年以来涉及骗款损失已经超过一亿一千万元，其中单是七月已占了七成七，而电话骗案举报宗数比五月剧增一点八倍。 与电讯业界配合防治 街头骗案主要诉诸市民的贪念，电话骗徒则诉诸市民对自身和家人安危的关切。由最初的「猜猜我是谁」冒认亲友急待接济解困，到冒称绑架禁锢接电者子女骗取赎金，到今天冒认中联办、公安局或速递公司，声称事主受内地公安调查要求交保证金，犯案手法日趋精密。例如利用之前从不法途径搜罗得事主的相片和资料制造假通缉令放上网页，令事主误以为自己受查，为免内地银行户口被冻结影响生意或其他周转，而奉上保证金。由套取资料到收钱的过程，涉及层层相扣的犯罪网络。 广东省本身亦有逾万宗电话骗案举报，与本港有共同利益去对付这类犯罪活动。可是，现在落网的犯罪分子，往往只是为了少少报酬替人收钱的小人物，两地执法部门须锲而不舍，以追查主脑瓦解集团为目标，除了靠提升内部侦查高科技犯案的能力，还须得到电讯监管当局和业界积极配合，在追查和防止罪案方面双管齐下