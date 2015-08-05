《香港重要政经日程》--8月5日-8月20日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
8月5日（周三）
-- 渣打 公布中期业绩。
-- 香港电讯 公布中期业绩。
-- 希慎兴业 公布中期业绩。
-- 安踏体育 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
8月6日（周四）
-- 昆仑能源 公布中期业绩。
-- 朗廷 公布中期业绩。
-- 电讯盈科 公布中期业绩。
8月7日（周五）
-- 公布7月外汇储备资产数字。
-- 华润水泥 公布中期业绩。
-- 申万宏源 公布中期业绩。
-- 东方海外 公布中期业绩。
-- 信利国际 公布中期业绩。
-- 统一企业中国 公布中期业绩。
8月11日（周二）
--10:30 重庆银行 在中国举行股东特别大会。
--15:00 I.T 股东周年大会。
8月12日（周三）
--11:00 广州富力地产 在中国举行股东特别大会。
-- 港交所 公布中期业绩。
-- 腾讯控股 公布中期业绩。
8月14日（周五）
-- 万科 公布中期业绩。
-- 公布第二季本地生产总值（GDP）。
8月18日（周二）
--11:00 万达商业 在中国举行股东特别大会。
-- 港机工程 公布中期业绩。
-- 公布5-7月失业率。
*8月19日（周三）
-- 国泰航空 公布中期业绩。
-- 吉利汽车 公布中期业绩。
*8月20日（周四）
-- 中国平安 公布中期业绩。
-- 太古 公布中期业绩。
-- 太古地产 公布中期业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”