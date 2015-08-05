澳洲经济指标总览--8月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 逆差29.33 逆差27.51
出口(较前月) +3% +1%
进口(较前月) +4% -4%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日
(较前月) 6月 +0.7% +0.3%
就业市场(经季节调整) 8月6日 就业人口(较前月变动,万人) 6月 +0.73 +3.99 全职就业人口(较前月变动,万人) +2.45 +1.51
失业率 6.0% 5.9% 就业参与率 64.8% 64.7%
消费者物价指数(CPI) 10月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.7% +0.2%
(较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7%
(较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8%
(较上年同期) +2.4% +2.5%
国际贸易价格指数 10月29日 进口物价(较前季) 第二季 +1.4% -0.2% 出口物价(较前季) -4.4% -0.8%
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月1日 经常帐收支 第一季 赤字107 赤字96 商品与服务贸易收支 逆差37.01 逆差24.3
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月2日
(较前季) 第一季 +0.9% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.5% (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”