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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 09:46 BJT

澳洲经济指标总览--8月5日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 逆差29.33 逆差27.51

出口(较前月) +3% +1%

进口(较前月) +4% -4%

零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日

(较前月) 6月 +0.7% +0.3%

就业市场(经季节调整) 8月6日 就业人口(较前月变动,万人) 6月 +0.73 +3.99 全职就业人口(较前月变动,万人) +2.45 +1.51

失业率 6.0% 5.9% 就业参与率 64.8% 64.7%

消费者物价指数(CPI) 10月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.7% +0.2%

(较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7%

(较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8%

(较上年同期) +2.4% +2.5%

国际贸易价格指数 10月29日 进口物价(较前季) 第二季 +1.4% -0.2% 出口物价(较前季) -4.4% -0.8%

国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月1日 经常帐收支 第一季 赤字107 赤字96 商品与服务贸易收支 逆差37.01 逆差24.3

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月2日

(较前季) 第一季 +0.9% +0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.5% (完)

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