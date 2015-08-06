专栏节选：存款保险的利与弊--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月6日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 如果政府取消存款担保，正好可以解决目前资产价格和投机热潮都处于低迷的现象，不只股市和消费热度将因而提升，股市和银行体系也能够自立于国际舞台。

台湾拥有超额流动性，却又缺乏资本，如果要下猛药扭转这个现象，就是取消对所有银行存款的隐含性担保；以当前景气循环位阶而言，是绝佳的时间点。先别急着嗤之以鼻，这有可能行得通。

台湾银行存款人从未有过损失，但政府的每项措施，都会有意料之外的副作用。政府担保存款，便降低存款人将资产从银行存款移开的诱因，股市低成交量和低消费率，就是资金死守存款的明证。若取消政府存款担保，家计单位便有较大诱因将资产配置在多元化标的上，股市和消费热度将因而提升。当然，政府仍应明确担保小额存款，但富人和企业等大额存款人，则须自负风险。

避免银行倒闭好像是理所当然的事，因为台湾并没有如IMF（国际货币基金）等最后的救援机构，或央行交换协议，因此没有发生金融危机的本钱。不过，金融危机就像灌木丛火灾，压抑的时间愈久，最后发生的损失就愈大。如果能够选择，多个小型的地震，应该好过一个大型地震吧！

缺乏风险认知会扭曲行为模式，进而朝负面方向发展，也将降低一般投资人的风险偏好，股市要提供很大的潜在利润，才足以吸引投资人离开银行存款的安全网；这样的心态扭曲了货币总计数的分配，像含定存在内的M2（国人所有的定期存款＋国人所有的短期流通资金＋活期储蓄存款），就比M1B（国人所有的短期流通资金＋活期储蓄存款）更具吸引力。近来媒体一直强调「死亡交叉」，M2成长率将超过M1B，因为定存比股市报酬率更诱人，而政府对银行存款担保，又再强化这个趋势。

银行存保的另一个影响是，小银行和大银行一样，都能以相同的利率吸收存款，这也是台湾金融业整并案例这么少的原因；大家经营成本一样，小银行不须考虑经济规模，便没有出售给大银行的压力。

再者，由于政府对银行负有担保最后风险的义务，因此，政府便认为有必要监管和规范银行营运的各个面向；主管机构的微观管理，遏阻了金融业的创新、获利力和成长。政府对金融业风险的零容忍是可理解的，毕竟最终风险得由政府出面善后。但这个制度遏止经济体中风险资本的配置、阻碍银行业整并以致获利能力受限，及迫使官员对金融业进行微观管理，因而抑制银行的创新，台湾存款人也得不到更好的服务品质。

目前，资产价格和投机热潮都处于低迷，正是检讨或取消存款保险制度的好时机，因为不会有恐慌或泡沫破裂的风险，反而可能看到金融资源更有效率的配置，以及能够自立于国际舞台、更有活力的股市和银行体系。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。