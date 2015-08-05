《汇市简讯》美元/日圆在8月首个薪酬结算日定盘后持坚

0132GMT * 美元/日圆在8月首个薪酬结算日(Gotobi)东京定盘过后持坚，在12 4.27-41区间波动 * 从124.50附近开始仍挂有卖单 * 关注日本出口商及期权相关卖单，125.00处的期权 * 直至124.00左右存在买单，但并不多，表明市场仍看跌 * 今日到期期权寥寥，但明日到期量较多，位于123.00、124.00、12 4.70-75、125.00(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)