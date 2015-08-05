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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 10:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在8月首个薪酬结算日定盘后持坚

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    * 美元/日圆在8月首个薪酬结算日(Gotobi)东京定盘过后持坚，在12
4.27-41区间波动
    * 从124.50附近开始仍挂有卖单
    * 关注日本出口商及期权相关卖单，125.00处的期权
    * 直至124.00左右存在买单，但并不多，表明市场仍看跌
    * 今日到期期权寥寥，但明日到期量较多，位于123.00、124.00、12
4.70-75、125.00(完)
      
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 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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