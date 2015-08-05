中港个股：光大银行调低配资杠杆比例，并重启深圳分行配资业务

路透北京8月5日 - 一则中国光大银行 重启二级市场配资业务的传闻激起千层浪。路透从权威人士处获悉，光大银行近期已调低配资业务的杠杆比例至1:1，并重启了此前一度暂停的深圳分行配资业务。

“光大(总行)没有叫停过配资业务，个别分行前期这块业务做得比较猛，受股市下跌行情影响比较大，出于自身风控考虑，有过一阵暂停。”一权威人士称。

另有光大银行相关人士亦证实了深圳分行近日重启配资业务，以及总行调整配资业务准入政策和报价的通知。

根据该通知，单账户股票二级市场组合类投资杠杆比例不超过1:1，预警线0.8，平仓线为0.75；单只个股的持仓上限不超过该股总股本的4.99%；单一主板、中小板股票持仓比例不超过产品净值的20%等。

中信证券银行业分析师向启表示，重启是分行行为，调低杠杆比例范围是总行行为，因此大方向银行会更加谨慎地控制规模、流程和杠杆比例。

值得一提的是，今年以来，光大银行多次率先根据市场行情对配资杠杆比例作出调整。在本轮股市开始暴跌之初，光大银行即表示，考虑到当前市场情况，在6月23日将部分客户的配资杠杆从1:2提高到1:2.5。

今年1月，光大银行曾宣布将杠杆比例由1:3下调至1:2.5；4月，响应监管要求，包括光大在内的多家银行主动叫停伞形信托配资业务，杠杆率继续降至1:2。

**二级市场配资需求减弱**

银行配资业务目前主要分为对接伞形信托的配资业务和对接单一的结构化信托配资业务两大类。而在中国股市大幅震荡及监管清理场外配资的背景下，配资需求已明显减弱。

一家银行资管部总经理指出，银行暂停部分分支行配资业务无须大惊小怪，“可能前面做的太多，杠杆比较高，股市连续下跌，很多客户保证金没有追加完，肯定要把之前配资先处理好，缓释风险差不多，后面再可以开。”

其并谈到，银行当前对配资准入要求更加严格，比如对劣后本身的资金量和投向要求；同时，从最近实际情况看，基本上没有新增配资业务，市场需求疲弱，“愿意做劣后的人越来越少，下不下行政指令都一样，等市场企稳了可能需求会慢慢恢复。”

路透并从多家银行了解到，目前配资杠杆比例整体上仍维持在1:2，部分银行对自然投资人的杠杆比例则为1:1，受准入趋严和股市后市尚不明朗等因素影响，配资需求也已经减弱。

向启也分析称，银行配资业务的收益肯定不如上一个阶段大，且使用配资资金的投资者对杠杆也趋于谨慎，整体看配资规模肯定不会到达前期最高点。

一家上市券商银行业分析师则表示，不论是调杠杆还是重启配资，只能说银行资金投放愿意也比较强，“资金没别的地方去，银行资金的唯一风险就是连续跌停强平平不掉，但这种情况应该不大可能出现，所以控制好风险还是可以做。”