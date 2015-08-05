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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 10:21 BJT

台湾股市：小跌，因海外市场人气低迷且本地经济前景黯淡

路透台北8月5日 - 台湾股市周三下跌，因海外市场人气低迷且本地经济前景黯淡。

0202 GMT，台湾加权股价指数 跌0.1%，至8,500.44点，上日收跌0.2%。

电子类指数 跌0.4%，金融保险类指数 微升0.3%。

周三早间公布的台湾最新通胀数据显示，台湾7月消费者物价指数(CPI)连续第七个月下跌。政府或因此下调对今年的CPI预期，当前预期为上升0.13%。(完)

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