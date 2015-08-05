台湾股市：小跌，因海外市场人气低迷且本地经济前景黯淡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月5日 - 台湾股市周三下跌，因海外市场人气低迷且本地经济前景黯淡。
0202 GMT，台湾加权股价指数 跌0.1%，至8,500.44点，上日收跌0.2%。
电子类指数 跌0.4%，金融保险类指数 微升0.3%。
周三早间公布的台湾最新通胀数据显示，台湾7月消费者物价指数(CPI)连续第七个月下跌。政府或因此下调对今年的CPI预期，当前预期为上升0.13%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”