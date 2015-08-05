台湾汇市：台币早盘实质交投走贬，因亚特兰大联储总裁表态支持9月升息

路透台北8月5日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投转弱。交易员表示，由于美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表态支持美联储9月升息，激励国际美元表现强劲，早盘台币实质交投随韩元等亚币走贬，且外资交投偏向汇出，今日料台币实质交投在31.700附近趋弱整理。

他们指出，随着国际美元再度转强，韩元盘初低位来到1,174.8创三年新低，早盘来自外资及进口商的买汇力道仍在，但出口商在接近31.700的价位抛汇意愿偏强，短线料台币实质交投暂先挑战有效站稳31.700的整数关卡。