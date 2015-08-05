台湾汇市：台币早盘实质交投走贬，因亚特兰大联储总裁表态支持9月升息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月5日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投转弱。交易员表示，由于美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表态支持美联储9月升息，激励国际美元表现强劲，早盘台币实质交投随韩元等亚币走贬，且外资交投偏向汇出，今日料台币实质交投在31.700附近趋弱整理。
他们指出，随着国际美元再度转强，韩元盘初低位来到1,174.8创三年新低，早盘来自外资及进口商的买汇力道仍在，但出口商在接近31.700的价位抛汇意愿偏强，短线料台币实质交投暂先挑战有效站稳31.700的整数关卡。
“ 台币(实质交投)一定上31.700，只是要磨一下。”一位大型公营行库交易员说。
当地时间10:00，台北外汇成交量为2.66亿美元，上日同时段则约为2.19亿美元。台湾加权指数 小跌0.1%暂报8,502.48点；至于韩元兑美元 暂报1,174.20，上日则收报1,165.5。
台币早盘实质交易区间落在31.635-31.703；上日交易区间在31.639-31.674。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘变化不大；一个月美元/台币远汇 暂报31.740/31.765，上日收在31.710。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.650-31.750
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--表格：美国6月工厂订单较上月增加1.8%，和预估一致 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”