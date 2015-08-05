重发-香港个股：花样年借鉴HomeAway和Airbnb，进军中国旅游度假物业运营市场

(重发以修饰内文第五段措词)

路透香港8月5日 - 中国房地产商--花样年控股 周三称，正式推出新的商业模式＂美易家集团＂，借鉴海外同类型企业HomeAway和Airbnb的模式，进军中国的旅游度假物业运营市场。

花样年指，美易家集团将借鉴HomeAway和Airbnb共享经济新模式，全面整合旗下资源，打造线上线下（O2O）相互融合的旅游度假物业租赁分享交换平台，致力于成为综合化服务解决方案提供商。

＂共享经济正在改变传统的商业发展模式，旅游度假物业的惊人市场空间足以催生中国的HomeAway和Airbnb，公司将以不断创新的商业模式迎接行业爆发期。＂花样年主席兼首席执行官潘军称。

HomeAway和Airbnb在线上提供遍布全球的旅游度假房源，让旅客可以较低的价格享受到独特的住宿体验。

花样年引述国家旅游局预测，2020年休闲度假旅游在整个中国旅游市场占比将达到35%以上。而目前中国城镇空置房超过5,000万套，空置物业成为度假物业的重要来源。

仅以度假物业短租为例，第三方研究机构艾瑞研究显示，2012年中国旅游住宿短租市场交易规模为4.899亿元，2014年已经突破40亿元，2015年将增长159.3%至105亿元。

花样年表示，按照规划，美易家将重点打造线下的五大核心价值体系和整合线上的平台优势，实现线上线下的全面互动。其中，线下体系包括基础物业服务、租售代理服务、旅游度假服务、开发商营销支持、资产托管服务，线上平台包括基础物管平台、业主管理平台、在线预订平台、分时分权度假平台。

截至去年底，美易家已进驻深圳、成都、北京、天津、上海、合肥、重庆等城市。花样年称，为给美易家提供强有力的支持，公司未来将进一步推动旗下业务板块的相互融合与协同能力，通过涵盖房地产开发运营、金融服务、彩生活 住宅社区服务、商务物业服务、文旅酒店管理、商业管理、社区养老和社区教育产业等，全面构建＂社区+＂系统性竞争优势。