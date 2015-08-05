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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 11:11 BJT

修正-《汇市简讯》新西兰元/美元下行再受关注，受美元偏多走势影响

(更正：删除多余文字) 0206GMT

* 新西兰元在亚洲交易时段进入0.6525/55区间，最新报0.6525/28

* 受新西兰稍早公布的第二季就业/薪资数据影响，区间两端均延长

* 该数据料不会阻碍新西兰央行9月再度降息

* 美元整体走强带来相反作用，美元强势似乎更为稳固

* 直接导致新西兰元更偏向下行 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 于春红)

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