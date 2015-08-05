芝加哥期市：逢低买盘提振CBOT玉米上涨，大豆小麦亦上升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
由于美国东部玉米种植带部分地区出现干旱天气，而且交易员在美国农业部(USDA)8月12日公布月度供需报告前调整头寸，玉米期货受到了额外的支撑。
大宗商品经纪商INTL FCStone周二估计，美国2015年玉米产量在133.81亿蒲式耳，每英亩平均收成为165.0蒲式耳。
该公司还预计美国今年大豆产量为37.97亿蒲式耳，每英亩平均收成为45.0蒲式耳。
USDA周一表示，本周大豆成长优良率为63%，高于之前一周的62%，但低于上年同期的71%。本周玉米成长优良率持稳于70%。
咨询公司UkrAgroConsult周二称，乌克兰7月谷物出口量为286万吨，高于官方公布的数字。
埃及周二提出要向全球供应商购买船期为9月11-20日的小麦，购买数量不详。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 500.50 4.00 +0.81% +0.30% 545.18 34
CBOT玉米 385.25 1.50 +0.39% +2.32% 413.11 31
CBOT大豆 941.75 -8.25 -0.87% +0.67% 986.34 43
CBOT稻米 $11.45 $0.02 +0.13% +0.48% $10.94 70
美国原油 $46.01 $0.84 +1.86% +1.86% $51.83 26
汇率
欧元/美元 $1.085 -$0.003 -0.26% -0.89%
美元/澳元 0.736 -0.002 -0.28% +1.00%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完) (编译 李春喜/汪红英；审校 杜明霞/于春红)
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