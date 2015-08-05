版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 10:53 BJT

韩国金融市场：韩元创三年新低，韩股微升

市场权重股三星电子 下挫1.8%至九个月低点1,161,000韩
元。
    
    现代汽车 下滑0.7%，起亚汽车 涨1.3%。
    
    9月三年期公债期货 下滑0.07点，至109.13。
    
                                 0224GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    美元/韩元              1,173.9        1,165.5
    日圆/韩元       9.4303/335         9.3928
    韩国公债期货 *          109.13         109.20
    韩国综合股价指数     2,033.74       2,027.99
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             
    
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 孙国玉/王丽鑫/孙茉莉; 审校 于春红/杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐