日本股市：企业财报利多提振日经指数小升，但丰田汽车下滑

房地产板块 上涨3.1%，三井不动产 涨3.8%，三菱地所 涨3.5%。

建筑类股 上涨2.1%，此前鹿岛建设(Kajima Corp) 公布乐观获利，带动对建筑业板块的人气。鹿岛建设股价劲扬6%。

医疗设备制造商Terumo 股价大涨13%，该公司公布强劲获利，且宣布股票回购计划。

“财报季大致说来表现相当不错，”摩根大通资产管理经理Masaki Uchida说。

丰田汽车 跌2.6%，尽管此前该公司公布创纪录的季度获利，但投资人担心全球前景，中国市场则是最大忧虑。

苹果 供应商股价也下滑，因苹果周二在美国股市大跌。iPhone手机销量令人失望，外界忧心苹果能否持续快速增长。

Murata Manufacturing 股价挫低5.2%至三个月低点，Alps Electric 跌6.3%。

日本迅销(Fast Retailing) 跌4.2%，其优衣库服装店在日本7月同店销售较上年同期下滑1.5%，为连续第二个月下滑。(完)