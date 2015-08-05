日本股市：企业财报利多提振日经指数小升，但丰田汽车下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
房地产板块 上涨3.1%，三井不动产 涨3.8%，三菱地所 涨3.5%。
建筑类股 上涨2.1%，此前鹿岛建设(Kajima Corp) 公布乐观获利，带动对建筑业板块的人气。鹿岛建设股价劲扬6%。
医疗设备制造商Terumo 股价大涨13%，该公司公布强劲获利，且宣布股票回购计划。
“财报季大致说来表现相当不错，”摩根大通资产管理经理Masaki Uchida说。
丰田汽车 跌2.6%，尽管此前该公司公布创纪录的季度获利，但投资人担心全球前景，中国市场则是最大忧虑。
苹果 供应商股价也下滑，因苹果周二在美国股市大跌。iPhone手机销量令人失望，外界忧心苹果能否持续快速增长。
Murata Manufacturing 股价挫低5.2%至三个月低点，Alps Electric 跌6.3%。
日本迅销(Fast Retailing) 跌4.2%，其优衣库服装店在日本7月同店销售较上年同期下滑1.5%，为连续第二个月下滑。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”