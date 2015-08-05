澳新汇市：澳元对强势美元展现韧性，新西兰元走势低迷

澳洲央行本周在月度政策会议上将利率维持在纪录低位2%不变，但放弃了澳元可能并需要进一步下跌的说法。

对部分分析师而言，澳元调整走高是暂时的。

“澳洲央行关于澳元措辞的轻微调整导致澳元出现了央行会后的一次较大反应，”澳新银行在报告中称，“这显然是仓位调整所导致的过度反应。”

新西兰元兑美元 由周二高点0.6615美元回落至0.6519，主要因乳品价格下滑且国内薪资增长疲软。

短期支撑位在年内迄今低点0.6499美元，上档阻力位在0.6620美元。(完)

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