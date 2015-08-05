中国汇市：人民币早盘触及近一月新低，受IMF推迟人民币纳入SDR时间拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月5日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微贬并触及近一月新低，中间价刷新两周低点。交易员称，IMF推迟人民币纳入SDR（特别提款权）货币篮子的正式决定的实施时间，拖累人民币盘中一度触及近一个月新低，但央行维稳助汇价迅速收复大部分失地。
IMF的最新决定令市场预期稍有改变。在经过近一个月的直线运行后，交易员对汇价波动弹性是否会受此影响而立即扩大存在分歧，部分交易员认为，人民币或借此契机扩大波动，但亦有交易员指出今日早盘人民币试探性突破以失败告终，难言波动区间会立即扩大。
“早上央行去上厕所了，然后(美元)即期上去了十多个点，结果央妈一回来，马上打下来了。”一股份行交易员说。
北京时间11:02，中国人民币兑美元 即期报6.2097，上日收报6.2096元。今日人民币兑美元中间价 报6.1186元，为7月21日以来新低，上日中间价为6.1177元。
周二发布的国际货币基金组织(IMF)工作人员报告称，IMF应推迟到2016年9月再将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。这实际上是终结了人民币提早纳入SDR货币篮子的希望。
中国央行周二表示，将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险。对于人民币汇率问题，央行重申，将进一步完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
今日人民币即期成交量 亦明显放大，半日成交已过200亿美元，而昨日成交量为176亿美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2865元, 上日尾盘为6.278元。
离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2195/6.2198元, 上一交易日尾盘报6.219元。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周三早盘上涨，此前美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示支持9月升息。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”