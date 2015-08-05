中国汇市：人民币早盘触及近一月新低，受IMF推迟人民币纳入SDR时间拖累

路透北京8月5日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微贬并触及近一月新低，中间价刷新两周低点。交易员称，IMF推迟人民币纳入SDR（特别提款权）货币篮子的正式决定的实施时间，拖累人民币盘中一度触及近一个月新低，但央行维稳助汇价迅速收复大部分失地。

IMF的最新决定令市场预期稍有改变。在经过近一个月的直线运行后，交易员对汇价波动弹性是否会受此影响而立即扩大存在分歧，部分交易员认为，人民币或借此契机扩大波动，但亦有交易员指出今日早盘人民币试探性突破以失败告终，难言波动区间会立即扩大。

“早上央行去上厕所了，然后(美元)即期上去了十多个点，结果央妈一回来，马上打下来了。”一股份行交易员说。

北京时间11:02，中国人民币兑美元 即期报6.2097，上日收报6.2096元。今日人民币兑美元中间价 报6.1186元，为7月21日以来新低，上日中间价为6.1177元。

周二发布的国际货币基金组织(IMF)工作人员报告称，IMF应推迟到2016年9月再将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。这实际上是终结了人民币提早纳入SDR货币篮子的希望。

中国央行周二表示，将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险。对于人民币汇率问题，央行重申，将进一步完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

今日人民币即期成交量 亦明显放大，半日成交已过200亿美元，而昨日成交量为176亿美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2865元, 上日尾盘为6.278元。

离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2195/6.2198元, 上一交易日尾盘报6.219元。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周三早盘上涨，此前美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示支持9月升息。