版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 11:34 BJT

《全球汇市》美元延续涨势，此前亚特兰大联储总裁表态支持9月升息

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0862 1.0880 -0.17 -10.21 1.2097

美元/日圆 124.42 124.38 0.03 4.15 119.68

欧元/日圆 135.15 135.31 -0.12 -6.93 144.78

美元/瑞郎 0.9779 0.9779 0.00 -1.63 0.9941

英镑/美元 1.5540 1.5560 -0.13 -0.21 1.5573

美元/加元 1.3191 1.3189 0.02 13.54 1.1618

澳元/美元 0.7357 0.7378 -0.28 -9.93 0.8168

新西兰元/美元 0.6529 0.6536 -0.11 -16.26 0.7797

澳元/日圆 91.550 91.770 -0.24 -6.32 97.750

新西兰元/日圆 81.230 81.280 -0.06 -13.12 93.310

英镑/日圆 193.35 193.56 -0.11 4.04 186.38

澳元/新西兰元 1.1259 1.1278 -0.17 7.55 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 王丽鑫/蔡美珍/许娜/孙茉莉/郑茵 审校 高琦/于春红/艾茂林/李爽/李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐